El cos estableix que el braçalet de monitoratge ja es pot considerar segur i el seguiment de l’arrestat es farà per via telemàtica

La policia ja ha retirat els equips de vigilància de l’habitatge de Joan Pau Miquel a Escaldes, segons van confirmar diferents fonts relacionades amb el cos. La mesura s’ha acordat després d’avaluar com a estable el sistema de control de monitoratge de l’arrestat a través del braçalet electrònic. El control pel braçalet va començar a ser operatiu dijous, tal com va avançar el Diari, i des del moment en què es va considerar que el senyal no es perdrà i que es podrà saber en tot moment on es troba Miquel, es va optar per retirar la vigilància policíaca. Els