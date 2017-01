La joieria tanca el 2016 com un dels sectors amb més vendes

L’alimentació i l’hostaleria també són dels que en surten més beneficiats

La presidenta de l’Associació de Comerciants de l’Avinguda Meritxell, Sònia Yebra, va explicar que el 2016 havia estat “atípic” i que no hi havia hagut una estabilitat econòmica. Al mateix temps va destacar que els resultats de vendes variaven depenent del sector. “N’hi ha que han treballat més dificultosament i d’altres que han registrat uns resultats més positius, com són l’hostaleria, la restauració, la joieria i els supermercats”. “Els llocs d’allotjament i els restaurants estan funcionant molt bé, perquè tots els visitants que venen mengen i beuen. Potser a preus inferiors, però de venir, venen més”, va manifestar la presidenta.