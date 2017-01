El PS pregunta al Govern per la situació dels eventuals

Actualitzada 23/01/2017 a les 06:48

Redacció Andorra la Vella

Els consellers generals del PS, Rosa Gili i Gerard Alís, van entrar divendres a Sindicatura una pregunta al Govern amb resposta escrita per conèixer la situació dels treballadors eventuals, siguin de Govern o de les empreses públiques. Gili ha tramitat diverses qüestions centrades en els eventuals de Govern que acumulen tres o més contractes consecutius. Per la seva banda, Gerard Alís centra les qüestions en les entitats públiques, tot apuntant que des del PS consideren necessari conèixer la situació laboral dels treballadors.

Divendres Sindicatura també va rebre la visita dels parlamentaris d’SDP. Sílvia Bonet va entrar quatre preguntes perquè el Govern, de forma escrita, doni a conèixer “l’entrellat del nou conflicte entre els metges i la CASS”. Pregunta si el nou conveni que presenta la CASS modifica l’actual model sanitari, quantes reunions s’han dut a terme entre el Col·legi de Metges i la CASS, i en quines dates, quin és el procediment emprat en els contactes i què es farà si no hi ha acord.