Una quinzena de ponents especialistes en ciberseguretat protagonitzaran les ponències centrades en legal, bancària i informàtica forense

Actualitzada 23/01/2017 a les 13:31

Andorra la Vella acollirà els pròxims dia 3 i 4 de febrer el primer congrés internacional #Conand destinat a promoure i estimular l’intercanvi de coneixements en matèria de seguretat. Una quinzena de ponents

especialistes en ciberseguretat protagonitzaran les ponències centrades en tres àrees d’interès: legal, bancària i informàtica forense.



La cita, segons han informat avui des d'Andorra Telecom, està adreçada a perfils molt amplis de públic, des d'eempresaris i professionals experts de seguretat en les TIC, professionals del món del dret i membres de la justícia, agents especialitzats de la policia, fins directius del sector bancari o famílies.



El caràcter divulgatiu del congrés queda refoçat per la gratuïtat de l’assistència, que s’ha de formalitzar a través del web www.conand.ad. En aquests moments, ja hi ha inscrits un total de 120participants. També s’ha volgut comptar amb xerrades i tallers d’educació destinats a pares, adolescents i nens sobre l’ús responsable i segur d’Internet.



El congrés s’inaugurarà el divendres, dia 3 de febrer, a les 9 del matí. La totalitat deles conferències tindran lloc al centre de congressos d’Andorra la Vella amb sessions de matí i tarda.



#Conand està impulsat per un grup de professionals del món de la seguretat de la informació i Andorra Telecom. El comitè organitzador està integrat per Nicolàs Castellano, Àlex Estalés, Annabel López, Cèsar Marquina, David Julián i Josep Rua.