“No m'agrada quan un jutge forà es passeja aquí com si fos casa seva”

L’exdegà remarca que la col·laboració judicial ha d’existir, però fent respectar la sobirania del país, i defensa la presència d’estrangers en alguns llocs perquè aporten coses positives

Acaba de ser nomenat mediador de la Universitat per vetllar pels drets de tota la comunitat i analitza com a exdegà dels lletrats el col·lectiu, on veu juristes homologables als de qualsevol país, en una conversa a COPE Andorra-AD Ràdio.



No és conflictiu l’àmbit universitari?

No ho és i no ho hauria de ser, però poden existir conflictes i és bo que existeixi la figura de mediador.



Per l’aproximació que ha tingut a l’UdA, considera que respon al que demana el país?

La meva visió ve d’haver participat al consell universitari mentre era degà, i penso que tenim una universitat molt millor del que