La nevada omple els bungalous dels càmpings

El temporal propicia que alguns establiments hagin vist augmentat el nombre de reserves

Les fortes nevades d’aquests dar­rers dies han provocat que aquest cap de setmana la majoria dels càmpings del Principat pengessin el cartell de complet als bungalous. “Hi ha hagut un increment de les reserves aquest cap de setmana i el que ve”, va informar en declaracions al Diari Cristina Tenorio, treballadora del càmping Pla de Canillo, on a més de bungalous tenen un espai per a les caravanes i disposen d’autocaravanes que lloguen a clients. Tenorio va ressaltar que aquesta –la d’omplir els bungalous durant l’hivern– no és la tendència normal, ja que “les dues últimes setmanes havien estat fluixes,