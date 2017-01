La reducció de plantilla està vinculada a la baixada del volum de negoci amb l’intercanvi d’informació fiscal i a la minimització del marge pels interessos baixos

Crèdit Andorrà i MoraBanc han prejubilat una vuitantena de treballadors, segons múltiples fonts del món financer. Cadascuna de les entitats hauria reduït la plantilla en una quarantena de persones a les quals (excepte en casos puntuals on hi ha hagut acomiadament) el banc els pagarà el 60% del salari fins que arribin als 65 anys i comencin a cobrar la pensió de la CASS. Les jubilacions avançades s’han fet amb empleats que tenien a partir de 57 anys, tot i que hi hauria algun cas concret de 56. Les mateixes fonts van explicar que no es descarten més prejubilacions i