Unes 40 famílies de Sant Julià no poden pagar la llum

Càritas assumirà la factura elèctrica d’aquelles llars que no puguin permetre’s posar la calefacció

Una quarantena de famílies de Sant Julià de Lòria no poden pagar la factura de la llum. És per això que arran de l’onada de fred que ha fet caure el termòmetre fins a valors negatius Càritas ha decidit assumir el cost del consum elèctric de les famílies que no s’ho puguin permetre. El president de Càritas parroquial de Sant Julià de Lòria, Jordi González, i el mossèn de la parròquia, Pepe Chisvert, van donar a conèixer ahir la decisió de l’associació de beneficiència, que pagarà la factura de la llum de qui ho necessiti com a mínim durant aquest