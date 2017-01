Crèdit Andorrà s'expandeix a la Comunitat Valenciana amb una oficina de l'Alcalá

Actualitzada 21/01/2017 a les 06:49

Redacció Andorra la Vella

Banco Alcalá, controlat majoritàriament per Crèdit Andorrà, arriba a València. Fonts de l’entitat financera fundada per la família Argüelles van confirmar al diari Levante que el pròxim mes de febrer tenen previst inaugurar la primera oficina de l’entitat a València.

L’apertura d’una sucursal al centre de la ciutat suposa un pas més en l’aposta de la firma per l’autonomia, després que el passat mes d’octubre es nomenés José Samper com a director de la zona amb l’objectiu de liderar el desenvolupament de negoci a València i Múrcia. En aquell moment, l’entitat financera va explicar que el seu interès per l’autonomia obeïa al fet que “té un fort potencial i recorregut, en tractar-se d’una de les regions d’Espanya amb més població i desenvolupament industrial i terciari”.

José Samper compta amb una experiència de més de 17 anys en el sector de la banca privada valenciana. Provenia del Deutsche Bank Wealth Management, on va estar més de deu anys i on va exercir com a subdirector regional fins a la seva incorporació a Banco Alcalá. Anteriorment, va ser gestor de patrimonis en BNP Paribas durant quasi quatre anys i assessor financer a JPMorgan Chase durant dos anys i mig. Samper és llicenciat en dret, comunitari i financer, per la Universitat San Pablo-CEU.

Banco Alcalá va ser fundat el 1989 per la família Argüelles, que va vendre el 2011 un 85% del seu capital a Crèdit Andorrà. En el període comprès entre aquell any i el 2016, l’entitat va experimentar un important creixement. Així, la plantilla s’ha incrementat de 12 a 65 treballadors. També van passar de tenir un patrimoni sota gestió de 200 milions d’euros el 2011 a 2.300 milions d’euros en l’actualitat.