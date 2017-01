Els fitxatges de Funció Pública treballaven amb Alcobé

Actualitzada 20/01/2017 a les 06:54

Sònia Bagudanch Andorra la Vella

Les dues noves contractacions de Funció Pública corresponen a empleades eventuals que ja treballaven a l’administració anteriorment. Es tracta de la coordinadora de la reforma de la llei de la Funció Pública, Elisabet Almarcha, i la secretària de la ministra, Raquel González, que han tornat a ser contractades com a càrrecs de relació especial tot i que segons va explicar ahir el Govern ja havien estat treballant amb l’exministre Jordi Alcobé. En concret, González realitzava les tasques de secretària de l’exministre i Almarcha treballava com a tècnica del departament.

Amb el canvi de ministre –Eva Descarrega va prendre possessió del càrrec el 22 de desembre passat– les dues treballadores han hagut de renovar la seva relació contractual per tal de regularitzar la seva situació amb el pas d’un ministeri a un altre, tal com van destacar ahir des de l’executiu en resposta a les crítiques dels sindicats per les noves contractacions. L’USdA i el SEP van queixar-se del fet que el Govern recorri a gent aliena a l’administració –les dues treballadores són eventuals– i van denunciar l’“abús” a la contractació externa en considerar que ja hi ha treballadors qualificats al sector públic.