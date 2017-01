El desembre es tanca amb 301 desocupats, la xifra més baixa registrada des del 2007

Actualitzada 19/01/2017 a les 06:55

Núria Segura Insa Andorra la Vella

El servei d’Ocupació va tancar amb 301 persones inscrites el mes de desembre, que és la xifra més baixa de parats des del 2007, segons va ressaltar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. A més, va apuntar que aquesta dada suposa una disminució d’un 23,4% respecte al novembre, quan aquest servei tenia registrats 393 desocupats. En relació amb el desembre d’un any abans, va disminuir un 25,5% el nombre d’aturats.

“Ens hem de remuntar fins a l’any 2007 per trobar unes dades tan favorables, pràcticament a l’inici de la crisi o a final del període d’expansió”, va remarcar Cinca. A partir del 2007, va precisar, es va començar a incrementar el nombre d’inscrits al servei d’Ocupació fins al desembre del 2012, quan van arribar als 881 parats i un any després als 800. En aquest sentit, el ministre va argumentar que normalment el desembre és un mes bo per a l’ocupació, però que tot i així en “els moments de profunda crisi vam arribar gairebé als 900 inscrits”.

D’altra banda, Cinca també va informar que s’ha incrementat el nombre d’assalariats a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), que l’octubre va ser de 35.007 persones, un augment de l’1,8% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, quan n’hi havia 34.372.

Per sectors, els que han experimentat un major increment d’assalariats des de l’octubre del 2015 són els de l’educació, amb un 7,3%, la producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua (6,7%), i activitats sanitàries i veterinàries i serveis socials (6,1%). Per contra, han disminuït els sectors dels empleats domèstics un 3,3%, el sistema financer (2,1%), i administració i seguretat pública (1,7%).

“Si bé no ens ha de fer baixar la guàrdia sí que permet constatar que la millora al mercat laboral està consolidada”, va concloure Cinca.