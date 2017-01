El centre gastronòmic espanyol Gasma aposta per Andorra per la potencialitat turística

Consideren que el Principat “és el paradigma perfecte que representa la demanda que té la societat d'un professionalisme en la gastronomia”,

Gasma, el campus gastronòmic de la Universitat Cardenal Herrera CEU, situat a Castelló, ha escollit Andorra per fer la seva primera presentació fora d'Espanya perquè consideren que “és el paradigma perfecte que representa la demanda que té la societat d'un professionalisme en la gastronomia”, segons el seu director acadèmic, Jordi Ferrer. També ha destacat que el turisme és “la punta de la llança de l'economia espanyola, i la gastronomia és la punta de la punta de la llança, i cal professionalitzar-la”, i aquesta afirmació considera que a Andorra “es multiplica per tres”.



L'objectiu principal és poder oferir formació universitària en cuina, però alhora donar l'opció de formar-se en gestió i administració del negoci, ja que “ens hem trobat gent molt ben formada en cuina però que ha tingut problemes per obrir els seus restaurants per manca d'informació”.



Aquest centre ofereix el Grau en Gastronomia, que consisteix en tres anys troncals i un d'especialització en cuina o en gestió, i els màsters en Gastronomia Managemet Culinari, o en Pastisseria Contemporània i Cuina Dolça. El fet diferencial és que són el primer centre d'Espanya amb una línia universitària de gastronomia en anglès. Actualment tenen una setantena d'alumnes de 33 països diferents.



L'acte de presentació ha tingut lloc a l'Ambaixada espanyola amb la presència de representants del món turístic i gastronòmic del país, que han pogut gaudir de l'explicació teòrica i d'un 'showcooking' per mostrar tot l'explicat en format comestible.