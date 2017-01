El ministre Álvarez desvincula el comiat de les presumptes irregularitats i afirma que Piqué en va demanar la destitució per manca de confiança

El director financer del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Quirze Font, va ser acomiadat dimarts per la via no causal i rebrà per tant una indemnització que superarà els 70.000 euros, segons va explicar ahir el ministre de Salut, Carles Álvarez. Tot i que el propòsit del Govern –amb el vist­iplau del SAAS– era que l’acomiadament fos causal i per tant sense dret a indemnització, un informe jurídic ha dictaminat que havia de ser no causal, tal com va detallar el ministre. El titular de Salut va explicar que “no podia ser de cap altra manera” perquè l’informe jurídic que