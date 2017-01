La mínima baixa fins als 20,4 sota zero

El port d’Envalira es manté tancat, es necessiten dispositius especials per conduir a partir de Canillo, la Cortinada i Pal, i es prohibeix la circulació de vehicles pesants al Tarter.

El fort temporal va deixar ahir mínimes inferiors als vint sota zero. Arcalís és el lloc on es van registrar les temperatures més gèlides, amb 20,4 graus sota zero ahir a la matinada, va informar el director de Protecció Civil, Francesc Areny. A Arcalís, ahir a la tarda es va arribar 17,2 graus negatius, xifra que superava Envalira, que es va situar a 18,6 graus sota zero, segons el Servei de Meteorologia. Tot i les baixes temperatures i les gelades que s’esperaven, Areny va manifestar que no hi va haver complicacions rellevants. “Ha estat un dia gairebé normal, amb poques