La baronessa Thyssen visita l'estand d'Andorra Turisme a Fitur

El país té enguany com a plat fort la presentació del Museu Carmen Thyssen Andorra, que obrirà les seves portes el proper 16 de març

Actualitzada 18/01/2017 a les 14:01

La baronessa Thyssen, Carmen Cervera, ha visitat aquest dimecres l’estand d’Andorra Turisme a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) que se celebra a Madrid fins al 22 de gener. Carmen Cervera, acompanyada del seu nebot Guillermo Cervera, ha estat rebuda pel ministre de Turisme, Francesc Camp, així com el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku. La presència d’Andorra Turisme a Fitur té enguany com a plat fort la presentació del Museu Carmen Thyssen Andorra, que obrirà les seves portes el proper 16 de març a l'antic hotel Valira d'Escaldes-Engordany amb 26 quadres procedents de la colecció Carmen Tyssen-Bornemisza. De fet, aquest dijous està previst que es faci una presentació del projecte davant de la premsa especialitzada de Madrid, a càrrec del responsable del museu, Guillermo Cervera. D’altra banda, els responsables d’Andorra Turisme, amb el ministre Francesc Camp al capdavant, també aprofitaran la presència a la fira per donar a conèixer el nou espectacle 'Scalada Stelar' i els esdeveniments esportius de l’estiu, amb el pas de la Vuelta a Espanya com a plat fort.