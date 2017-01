El ministre defensa el canvi de barems per prioritzar qui més ho necessita

El titular d’Afers Socials, Xavier Espot, va defensar ahir els canvis introduïts en l’article 32 de la Llei de serveis socials i sociosanitaris pel que fa als barems que s’apliquen per tenir dret a rebre una pensió de solidaritat, rebatent així les crítiques manifestades dilluns pel Partit Socialdemòcrata. Espot va indicar que a dia d’avui “una persona que tingui un habitatge d’ús habitual sense limitació de valor i una segona residència per valor de 550.000 euros, per exemple, pot tenir accés a la pensió de solidaritat per a gent gran i persones amb discapacitat”. De la mateixa manera, hi va