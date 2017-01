L’exministre Jordi Alcobé va demanar una sèrie de modificacions abans de dimitir

El projecte de The Cloud està aturat. El ministre d’Ordenament Ter­ritorial, Jordi Torres, ha decidit que no es durà a terme cap més actuació fins que no n’hagi estudiat a fons el dossier, que difereix significativament dels objectius inicials. Sobretot pel que fa als aspectes econòmics. Les modificacions que va sol·licitar l’anterior cap d’Andorra Telecom, el dimitit ministre Jordi Alcobé, han elevat el cost de la construcció fins als 44 milions d’euros, segons fonts properes al Govern, deu més dels pressupostats a l’última actualització, el setembre passat. Inicialment, el cost dels treballs era de 31 milions. El sobrecost de les