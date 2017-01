Govern atribueix les dificultats a interferències en el sistema

Actualitzada 18/01/2017 a les 21:07

El ministre Portaveu, Jordi Cinca, ha admès "dificultats" en el sistema de monitoratge que se li hauria d'aplicar a Joan Pau Miquel en el marc de l'arrest domiciliari i que els tècnics estan "intentant esbrinar per què no està tenint un funcionament correcte". Cinca ha remarcat que més enllà de "l'obsolescència" del monitoratge, que ha suposat que ja s'hagin pres les mesures per invertir en "un sistema nou", fins ara havia anat funcionant, tot i algunes dificultats. Aquests problemes estan obligant que la Policia hagi de fer una vigilància constant al davant de la casa de l'ex-conseller delegat de BPA.



Cinca ha assenyalat que aquests problemes podrien venir per interferències ja sigui a l'habitatge de Joan Pau Miquel o bé a les llars pròximes i que es treballa per "solventar" aquesta anomalia. També ha remarcat que des de l'executiu s'ha informat els tribunals d'aquests fets, ja que "el que ha de fer" el Govern és complir amb allò que han fixat des de la Justícia amb els mitjans que tingui al seu abast.