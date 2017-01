Saboya nega problemes amb el nou Sistema Europeu d'Informació i Autorització de Viatgers

Socialdemocràcia i Progrés havia denunciat que hi ha problemes amb la proposta de regulació del sistema

El ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, ha negat que hi hagi cap tipus de problema amb la proposta de regulació del Sistema Europeu d'Informació i Autorització de Viatges (ETIAS) de la Unió Europea tal com ha denunciat aquest matí Socialdemocràcia i Progrés (SDP).



D'aquesta manera, ha remarcat que l'ambaixada de Brussel·les està "seguint des de fa mesos" aquesta qüestió. Tal com figura a l'article 2.2.F de la proposta de regulació d'aquest sistema, en data 16 de novembre de 2016, els ciutadans andorrans no formaran part del grup de països que haurien de demanar una autorització prèvia abans de desplaçar-se a la UE, un aspecte que contradiu el que s'ha exposat des d'SDP.



D'aquesta manera, tal com consta en la proposta de regulació d'aquest nou sistema que la Unió Europea vol implementar a partir del 2020, aquesta regulació "no s'aplicarà als nacionals d'Andorra, Mònaco i San Marino i als que posseeixin un passaport expedit per l'Estat del Vaticà" i, per tant, no haurien de demanar aquesta autorització per poder viatjar per la Unió Europea.