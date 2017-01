Les gelades, el risc principal de les properes hores

Aquesta nit s'han registrat temperatures de fins a 20,4 graus negatius i fortes ràfegues de vent

Primera gran nevada de l'any Imatges del temporal de neu d'aquests dies

Actualitzada 17/01/2017 a les 11:01

El dia després de la gran nevada està sent marcat per un accentuat descens de la tempertura a tot el país. Segons s'informa des de Protecció Civil, el registre més alt que es té és d'Arinsal, a 2.600 metres d'altitud, on s'ha arribat als 20,4 graus negatius. Al Roc de Sant Pere, a Andorra la Vella, la tempertura a les 7.00 era de 5,4 graus negatius. El director de l'ens, Francesc Areny, ha qualificat la nit de "tranquil·la", malgrat el fred i el vent que, si bé hi ha hagut ràfegues fortes, "ja estava previst" i ara ja ha començat a afluixar. Durant la nit també ha nevat una mica al centre del país.



Pel que fa a les actuacions dutes a terme, Areny ha explicat que la sal que s'ha tirat a les vies de circulació "ha funcionat molt bé" a les parròquies baixes i "ha estat bastant correcte" a les parròquies altes. No es té constància que hi hagi hagut cap gran incidència important durant la nit. El COEX continuarà treballant durant el dia d'avui per netejar les carreteres, en col·laboració amb els comuns.



Alerta pel gel a les teulades

Des de Protecció Civil s'insisteix en la precaució per les gelades que es preveuen entre avui i demà. Es fa émfasi en el perill del gel que a les teulades i les candeles que es poden formar, que poden caure quan es comencin a desfer. Francesc Areny recorda que s'ha demanat als propetaris dels edificis que es netegin.



Cadenes obligatòries

A algunes carreteres del país l'ús de cadenes encara és obligatori. És a la CG4/CG5 a partir d'Erts, a la CG3 a partir de Llorts, a la CG2 a partir de Meritxell on calen equipaments especials.



Continua tallada la carretera CG3 a partir de Sorteny i tampoc l'accés a França pel túnel de Puymorens és practicable. Des de Protecció Civil s'informa que s'està pendent que s'efectuin les allaus provocades perquè, posteriorment, es pugui obrir ràpidament el túnel de Puymorens.



L'estat de les pistes



Les estacions d'esquí han obert parcialment. Segons ha informat Grandvalira, que en l'última setmana ha rebut 170 centímetres de neu nova, estan obertes les cotes baixes dels sectors del Pas de la Casa, Canillo, El Tarter, Soldeu i Grau Roig. El sector d'Encamp segueix tancat.



Pel que fa a Vallnord, Ordino-Arcalís segueix tancat. A Pal-Arinsal hi ha cotes d'entre 50 i 110 centímetres i 12 de les 44 pistes obertes, a les cotes baixes.