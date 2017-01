Equivocacions en cadena

Un home begut es confon d’habitació d’hotel, entra en una estança que no és la seva i acaba pegant l’home que estava dins del dormitori.

Una equivocació pot acabar desencadenant un seguit d’errors importants, tal com li va succeir a un turista de 44 anys que va ser detingut dimecres passat en un hotel de Soldeu, segons van detallar al Diari fonts policials.

Els fets van passar pels volts de les dotze de la nit quan el turista va arribar a l’establiment begut. Un cop aquí va intentar entrar a l’estança, però com que no podia va acabar forçant la porta i va accedir de “manera violenta” a la cambra, però no era el seu dormitori i quan va entrar va trobar un altre client.

Però el