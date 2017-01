Els monitors encara esperen notícies d'Ski Andorra a un dia de l'assemblea

Carles Iriarte, el president de l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME), va explicar que a un dia de celebrar l’assemblea encara no tenen notícies d’Ski Andorra. “No sabem res encara. No ens hem pogut reunir tots. Únicament hem parlat amb algun director d’estació i li hem traslladat a la Montse Guerrero, la directora d’Ski Andorra, que continuarem endavant amb les nostres exigències i que estem oberts a negociar”. I hi va afegir que “ara la pilota està a la seva teulada”. Durant l’assemblea es reunirà amb tots els socis per avaluar la situació i valorar les diferents opcions que es