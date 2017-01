Un dia màgic

Una setantena de persones celebren l’arribada del 2017 en una festivitat on l’Avi del Fred va portar regals als nens i una ballarina va interpretar una peça d’‘El llac dels cignes’.

La comunitat russa va celebrar ahir amb il·lusió l’arribada de l’any, que en el seu cas té lloc la nit del 13 al 14 de gener. “Nosaltres no seguim el calendari gregorià sinó un de més antic, l’eslau, per això li diem l’antic any nou rus”, va matisar al Diari Nadejda Solovieva, presidenta de l’Associació de Russoparlants Casa Rússia, tot i que va indicar que ells també arriben al 2017. Solovieva va assenyalar que per qüestions de feina és complicat que la comunitat russa es reuneixi el dia que toca, per això ho van traslladar a diumenge.

