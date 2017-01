La previsió és que durant les properes hores es mantingui la normalitat

Actualitzada 16/01/2017 a les 20:39

Govern ha celebrat una nova reunió aquesta tarda, per valorar la situació de la neu i l’afectació que ha tingut al llarg de la jornada d’avui. Tot i els importants gruixos de neu caiguda, la jornada s’ha desenvolupat amb normalitat, i la sortida de les escoles s’ha produït sense cap incidència. Així mateix, la previsió per a demà és de normalitat i de mantenir la bona coordinació entre els diferents cossos per garantir una bona mobilitat.



La previsió és que durant les properes hores es mantingui la normalitat, tot i que hi haurà un descens de les temperatures que pot provocar que es formi gel. Per aquest motiu, els operaris del torn de nit del COEX treballaran durant la nit en prevenció, tirant sal per evitar que es formi el glaç. Pel que fa a la jornada escolar de demà, es mantindrà amb normalitat, i el transport escolar funcionarà amb un reforç per minimitzar els retards que es puguin ocasionar.



Actualment, el risc d’allaus es manté a nivell 5 a la zona Nord del país i a nivell 4 a la zona Sud, en previsió que pugui baixar. Així, durant la nit es treballarà en les zones de més risc d’allau i està previst fer voladures controlades a les 20.30 hores a l’allau d’Arinsal, a les 22.30 hores i a les 5 hores a l’allau de Soldeu, i a les 6 hores a Arcalís.



Pel que fa a l’estat de les carreteres, l’accés a França continua tallat a causa del tancament del túnel de Pimorent. Així mateix, segueixen tallades la carretera de Montaup, els accessos a Arcalís a partir de Sorteny i el Port d’Envalira a l’alçada del refugi. Els equipaments especials són necessaris a partir de Canillo, Ordino i Erts.



El Govern demana la col·laboració de tota la ciutadania i recorda la necessitat de desplaçar-se amb els equipaments especials i d’evitar els desplaçaments innecessaris. Es recomana als vianants que vigilin amb el terra gelat, però també amb la neu que podria caure de les teulades durant el desgel. Igualment, als propietaris dels edificis se’ls demana que extremin les mesures de neteja de neu en els accessos dels edificis i a les teulades.