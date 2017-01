“El model de turisme d'Andorra és de masses, no de 'low cost'”

Lamenta que es critiqui el perfil de visitant que ha provocat l’èxit de l’economia nacional i subratlla que fa 20 anys era el moment de ser més restrictius i buscar el client de més nivell

Defensa l’atractiu del Principat per l’oferta variada amb preus competitius necessaris per captar el consumidor i amb qualitat avalada perquè els visitants repeteixen, segons detalla a COPE Andorra-AD Ràdio.



Període de Nadal amb xifres rècord, com ho valora?

Molt positivament, com més anem creixent en turistes millor anirà l’economia, és el principal sector del país i ja fa quatre anys que creixem. Aquest Nadal estem en xifres històriques dels darrers 10 anys, fet que demostra que en turisme som un país competitiu, segurament hi ha molta feina a fer i se n’ha fet molta des del ministeri, Andorra Turisme i el sector