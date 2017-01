La preocupació és “màxima” entre els constructors d’obra pública davant la possibilitat que el pressupost es vegi retallat per les transferències als comuns

Els contractistes d’obra pública estan molt preocupats per les conseqüències que pot comportar per al pressupost de l’Estat per al 2017 que el Govern no pugui congelar les transferències als comuns. Si això acaba succeint –amb tota probabilitat el Consell General tombarà la congelació ja que la majoria demòcrata no tindrà els vots necessaris–, l’executiu haurà de transferir a les corporacions 63 milions d’euros en comptes del 54,6 previstos al projecte de pressupost. Dimecres passat, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, el titular de la cartera de Finances, Jordi Cinca, va alertar que aquests diners només