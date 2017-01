L'ús de cadenes a tot el país i el tall cap a França es mantenen

Mobilitat no ha registrat cap inicident destacable a les carreteres però sí novament conductors que no circulaven convenientment equipats

Actualitzada 16/01/2017 a les 10:20

La intensa nevada que ha continuat caient aquesta nit i matinada torna a fer obligatori l'ús d'equipaments especials per circular per tot el país. L'accés a França també continua tallat, tal com ha informat aquest matí l'Agència de Mobilitat.



Hores d'ara, segons han assenyalat des de Mobilitat, no s'ha produït cap incidència de trànsit de rellevància, tot i que sí hi ha hagut novament conductors que, per no anar equipats convenientment, s'han quedat als marges de les carreteres o creuats a la via.



D'altra banda, s'ha hagut d'efectuar abans de les 8 del matí un tall momentani a la via a la sortida del túnel d'Envalira, pel costat del Pas de la Casa, per fer caure una allau. Tot apunta que podria haver estat una cornisa. I el port d'Envalira i la CG3 des de la cruïlla de Sorteny també estan tallats.



GRUIXOS DE NEU

La nevada ha deixat en les darreres 24 hores (entre ahir al matí i aquest matí) uns 80 centímetres de mitjana als 2.000 metres. I des de l'inici de l'episodi de neu, la setmana passada, prop 120 centímetres. "Però es tracten de xifres de cota mitjana. Per tant, hi haurà zones on hi haurà molta més neu que els 120 centímetres", ha ressaltat el responsable de Protecció Civil, Francesc Areny, aquest matí.



Alhora, ha detallat que el vent "ha treballat molt en les últimes hores i segur que ha fet moltes acumulacions". El risc d'allaus se situa ara en 5 sobre 5 i s'espera que així es mantingui durant tota la jornada.



Des de Protecció Civil, a més, es continuen fent voladures a tot arreu per fer caure les congestes de neu. Areny, de la mateixa manera que Mobilitat, ha insistit en la necessitat d'anar ben equipats per circular perquè novament aquest matí hi havia vehicles mal calçats. "I gent que estaciona malament el cotxe i llavors les màquines llevaneus no poden passar", ha lamentat.