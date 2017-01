Els importadors diuen que la tarifa encara és assumible pel consumidor

El preu dels carburants ha pujat prop d’un 8% del mes de novembre al de gener, va assegurar al Diari Ramon Visent, president de l’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburants. “Els països productors de petroli han reduït la producció per poder vendre més car”, va relatar Visent. En aquest context, va explicar que tant Rússia com els membres de l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP), en la qual no hi ha els Estats Units, van decidir reduir l’explotació d’aquest recurs. El 30 de novembre van segellar un acord per reduir la producció agregada a 32,5 milions de barrils diaris,