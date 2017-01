Detenen un home per accedir de forma violenta en la cambra d'hotel d'un altre client

La policia ha arrestat dotze persones durant l’última setmana per diferents delictes

Actualitzada 16/01/2017 a les 13:34

El cos de policia ha procedit a l'arrest de dotze persones durant l'última setmana per diferents delictes. Entre les detencions, destaca la d'un home no resident de 44 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili. El detingut s'hauria confós de cambra d'hotel i hauria accedit de forma violenta a l'habitació d'un altre client contra la voluntat d'aquest, maltractant-lo físicament. Els fets van tenir lloc dimecres passat a Soldeu.



D'altra banda, tres joves residents de 21, 27 i 32 anys van ser detinguts a Escaldes-Engordany dijous passat, com a presumptes autors d'uns delictes contra el patrimoni. El mes de desembre del 2016 els detinguts haurien sostret de l'interior de dos turismes estacionats, els equips de música, altaveus, boofer, així com un elevador hidràulic. El material, valorat en uns 1.500 euros, s'ha recuperat en la seva totalitat. També a Escaldes-Engordany, va ser arrestada una dona no resident de 43 anys, com a presumpta autora d'un delicte contra la funció pública. Concretament, hauria desobeït a una ordre d'expulsió governativa, per un període d'un any.



En l'àmbit dels delictes contra la salut pública, la policia ha detingut tres persones, dues d'elles per possessió de droga i una per haver consumit una cigarreta confeccionada amb marihuana juntament amb varis menors.



Finalment, quatre persones han estat arrestades per delictes contra la seguretat del trànsit, entre elles un resident de 33 anys amb una taxa de 1'70 g/l., que es va veure involucrat en un accident amb un ferit.