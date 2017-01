El temporal de neu obliga les estacions a tancar i a circular amb cadenes per tot el país

Actualitzada 15/01/2017 a les 11:07

Degut a les condicions meteorològiques l'estació està tancada! Disculpeu les molèsties. + info a https://t.co/Qcnkc0gdqn — Grandvalira Andorra (@grandvalira) 15 de gener de 2017

ACTUALITZEM: Les dues estacions romandran tancades a causa del fort vent i de l'acumulació de neu. Més info: https://t.co/1f2f0dUTT8 — Vallnord (@Vallnord) 15 de gener de 2017

El temporal de neu d'aquesta nit i matinada ha impossibilitat avui l'obertura avui de les estacions d'esquí. Segons han informat tant Grandvalira com Vallnord a través de les seves xarxes socials, la quantitat de neu acumulada, el vent i les condicions meteorològiques no permeten la posada l'obertura.En paral·lel, Mobilitat informa que són obligatoris els equipaments especials per circular per tot el país i que l'accés a França està tallat.