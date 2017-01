Dol al Lycée per la mort del director, François Dechosal

Actualitzada 15/01/2017 a les 06:47

Redacció Andorra la Vella

L’actual director del Lycée, François Dechosal, va morir ahir a l’edat de 60 anys. La missa funeral per Dechosal, que patia una afectació coronària, se celebrarà avui a les 16 hores a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella.

Tal com van recordar des del centre, el fins ara director havia arribat al país el setembre del 2011, procedent de l’illa de Guadalupe, i va agafar el relleu de Josep Santamarta. Els companys de feina el recorden com una “bellíssima persona, discret, molt humà i de molt bon tracte”.

D’altra banda, també en van destacar “l’esforç” per conèixer i entendre “les particularitats” d’Andorra i la seva població, remarcant el fet que anava a classes de català com a mostra d’adaptació al país. Els treballadors del Lycée també van assenyalar el suport que sempre havia donat a l’associació de personal.