L’Organització Mundial de la Salut recomana un odontòleg per cada 3.500 habitants i a Andorra n’hi ha un per cada mil

El nombre de dentistes convencionats amb la CASS ha superat totes les xifres previsibles i s’ha situat en setanta, segons les últimes dades fetes públiques per la parapública. L’evolució compleix les pitjors expectatives que havia avançat el Col·legi d’Odontòlegs i situa el país amb una taxa d’un professional per cada mil habitants quan la recomanació de l’OMS és que totes les necessitats estan més que cobertes amb un cada 3.500 habitants. Fonts del sector sanitari van indicar que tant la Seguretat Social com el ministeri miren amb preocupació l’increment incessant del nombre de dentistes i de fisioterapeutes que s’estan convencionant