Reoberta la carretera de França

Les autoritats franceses van reobrir ahir a la nit la carretera que dóna accés al país, després que a les nou del vespre n'anunciés al tancament per les nevades. Això ha fet que aquest matí els turistes francesos poguessin arribar al país sempre i quan portessin equipaments als vehicles. No obstant això, es manté la restricció de pas per als vehicles de més de 19 tones.