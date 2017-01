Arxiven la causa que vinculava un empresari del país al 'cas Xabi Alonso'

El jutjat de Madrid conclou que la gestió dels drets d’imatge va seguir la legislació vigent

L’aute emès el 9 de gener passat pel jutge Enrique de la Hoz García posa de manifest l’absència de conducta penalment reprotxable dels implicats (entre els quals l’empresari andorrà Ignasi Maestre) en el cas de possible defraudació fiscal en la gestió dels drets d’imatge del futbolista Xabi Alonso a través d’una societat de Madeira, una cessió dels drets que es va fer quan el jugador havia d’abandonar el Liverpool i fitxar pel Reial Madrid i encara no era resident fiscal espanyol. El jutge accepta que les seves actuacions estan emparades per la llibertat individual i dels negocis i accepta que