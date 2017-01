La magnitud no era positiva des de l’any 2012, quan va ser de l’1,1%

L’índex de preus al consum (IPC) va tancar el 2016 en positiu i es va situar el mes de desembre al 0,4%, segons dades que va publicar ahir el departament d’Estadística en un comunicat. Des del 2012 l’IPC no tancava un any en positiu. En aquella ocasió l’índex es va situar en un 1,1%. Aquesta dada també va comportar un increment en comparació al mes anterior, quan l’IPC va ser d’un 0,1% negatiu. Tot i així, aquest està per sota dels veïns, ja que Espanya va tancar el 2016 amb una variació interanual de l’1,5%, i França, del 0,6%.

