Els afectats per l'aigua d'Arinsal rebran 59 euros per dia de baixa laboral

Els que només puguin acreditar que van rebre assistència mèdica cobraran 222,5 euros

Els afectats pel brot de gastroenteritis produït per aigua embotellada provinent de la font d’Arinsal rebran 59 euros per dia de baixa si poden acreditar mitjançant documentació de baixa i alta laboral les jornades que no van poder treballar per culpa de la malaltia. Aquest és l’acord al qual ha arribat l’empresa distribuïdora de l’aigua, Eden Springs, i el Col·lectiu Ronda, la cooperativa d’advocats que portava els interessos de bona part dels que van patir el brot de gastroenteritis. A més de 59 euros per dia, aquestes persones rebran un import fix de 15 euros per despeses farmacèutiques, més enllà