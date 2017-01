La ministra Descarrega ha plantejat que és "normal" que tinguin aquesta percepció a causa de la congelació salarial dels darrers anys i a la supressió del sistema de gestió de l'acompliment.

El 85,6% dels treballadors de l'Administració estan en desacord amb la seva retribució La ministra de Funció Pública i Reforma de l'Administració, Eva Descarrega, i la coordinadora de la Reforma de la Llei de la funció pública, Elisabeth Almarcha, presenten els resultats del diagnòstic de l'Administració C.G.

Actualitzada 13/01/2017 a les 13:34

La ministra de Funció Pública i Reforma de l'Administració, Eva Descarrega, acompanyada de la coordinadora d'aquesta reforma, Elisabeth Almarcha, han presentat avui els resultats de l'enquesta realitzada als treballadors de l'Administració general (funcionaris i eventuals), que ha de dictaminar una primera diagnosi sobre la situació interna per tenir una base sobre cap on encarar la reforma de la Llei de la Funció Pública.



A l'enquesta han respost un total de 640 treballadors, el que representa un 26% del total i per tant la mostra és ajustada a la realitat, han ressaltat tant Descarrega com Almarcha. D'entre els resultats, destaca que el 89,3% dels enquestats volen que es desenvolupi un sistema disciplinari efectiu per sancionar conductes no adequades, el 75,7% consideren que la jornada de treball permet la conciliació de la vida laboral, i el 85,6% consideren que les retribucions actuals no s'ajusten a les característiques dels llocs de treball. Descarrega ha plantejat, en aquest darrer punt, que és "normal" que tinguin aquesta percepció a causa de la congelació salarial dels darrers anys i a la supressió del sistema de gestió de l'acompliment. "És un punt que haurem de revisar", ha afegit.



La ministra manté el final d'aquest primer semestre del 2017 com la data per tenir enllestit l'avantprojecte de la llei, una reforma que assegura que té com a objectius principals promoure i motivar el talent, el desenvolupament professional i el servei públic dels recursos humans de la Funció Pública.