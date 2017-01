Les obres d’enderroc acabaran al març i s’endreçarà la zona esperant el projecte definitiu

Les obres per enderrocar la Casa del Benefici ja estan en marxa i mentrestant el Govern i el comú segueixen negociant per determinar com s’ha de fer la reordenació de la zona. Segons van confirmar fonts properes al Govern, la idea de l’executiu i de l’administració local seria poder construir un nou aparcament per tal de donar servei tant al Consell General com als veïns de la zona. D’aquesta manera, també es donaria solució a les demandes dels veïns i comerciants que reclamen des de fa temps disposar de més aparcament a la zona i han demanat reiteradament poder utilitzar