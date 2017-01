Ramón López Galindo substitueix Maria Cosan, que renuncia al càrrec per motius familiars

L’exdirectiu del Banc d’Espanya i de la consultora Deloitte, l’espa­nyol Ramón López Galindo, s’ha convertit en el primer director no andorrà de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF). El Govern el va nomenar ahir, a proposta del consell administratiu d’aquest organisme, i substituirà en el càrrec Maria Cosan, que fa un any que va demanar deixar la direcció per motius personals i familiars. El nou director de l’INAF començarà la seva feina la setmana que ve, tot i que per petició de Cosan l’andorrana seguirà treballant tres mesos més amb l’objectiu de fer una transició ordenada i efectiva. “Es vol