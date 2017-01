La iniciativa de la targeta solidària, creada el 2011, acumula més de 700.000 euros durant aquests 6 anys.

MoraBanc reparteix 153.826 euros entre 13 entitats Els representants de les entitats beneficiades per la targeta solidària 2016

Actualitzada 12/01/2017 a les 16:49

Un total de 13 entitats: Unicef, Càritas, Aina, Intermón-Oxfam, EENSM, Infants del món, CAI-La Gavernera, IBO-Àfrica, Mans Unides, Fundació Privada Clara Rabassa, Cooperand, Bomosa i Carisma s'han beneficiat avui al matí del balanç de la targeta solidària 2016 de MoraBanc, que ha repartit 153.826 euros



L'EENSM ha estat l'entitat que ha rebut més diners amb un total de 19.729 euros. Per un altre costat, l'entitat Carisma que va incorporar-se l'any passat a la llista d'associacions s'ha beneficiat d'un total de 3.281 euros. Cal recordar que la iniciativa de la targeta solidària va iniciar-se l'any 2011 i des de llavors ha aconseguit recaptar 701.439 euros, una xifra molt propera als objectius marcats per la direcció, atès que segons el director general de MoraBanc, Lluís Alsina, "l'objectiu era arribar al milió d'euros en 10 anys, però creiem que ho aconseguirem en vuit anys". Al llarg del 2016 s'han recaptat prop de 77.000 euros per part dels clients, una xifra que Morabanc ha doblat, per tal d'arribar als 153.826 euros aconseguits el darrer any. Aquesta xifra suposa un increment d'11.987 euros respecte l'any 2015 i 92.999 euros més que el primer repartiment realitzat l'any 2011.



A més, Alsina també ha manifestat que "cada any hem augmentat la xifra i també estem augmentant el nombre d'entitats que es beneficien de la targeta solidària". Per això, l'any 2017 les entitats beneficiades passaran de 13 a 16, atès que enguany s'han sumat a la iniciativa la Fundació Privada Tutelar, Hi Arribarem i l'associació Marc G.G. La presidenta de l'associació Marc G.G, Rosa Galobardes, ha explicat que "això de poder estar a la targeta solidària satisfà moltíssim a la junta, ja que tenim molts projectes entre mans i la nostra prioritat és que la gent sàpiga que existim".



Més del 50% dels clients de MoraBanc són partícips de la targeta solidària, una iniciativa basada en donatius i arrodoniments en les compres, per part dels usuaris de la targeta.