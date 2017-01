L'exdirectiu d'Andbank Gerard Albà fitxa per Vall Banc Fons

Serà el nou director general i membre del Consell d'Administració de Vall Banc Fons

Actualitzada 12/01/2017 a les 13:33

Gerard Albà, que fins ara ostentava diversos càrrecs directius a Andbank, ha fitxat per Vall Banc. Concretament, serà el nou director general i membre del Consell d'Administració de Vall Banc Fons. Albà arriba a l'entitat amb l'objectiu "d'enfortir l'estratègia de transformació que ha de permetre fer de Vall Banc una entitat de referència", ha manifestat el banc a través d'un comunicat.



Albà assegura que compta amb "un equip expert i especialment motivat", i que ja treballa per desenvolupar les noves eines i els nous serveis per transformar Vall Banc en una entitat "que acompanyi els clients en la preservació i en el creixement del seu patrimoni, amb la qualitat, l'experiència i la innovació dels mercats internacionals".



Des de l'entitat, han manifestat que Albà és "un dels millors professionals del país en el sector bancari" amb una llarga trajectòria professional a escala internacional així com alts mèrits acadèmics.



Concretament, Albà ha ocupat els càrrecs de director general d'Asset Management, de president i conseller delegat d'Andbank Wealth Management a Espanya, de president del Consell d'Administració d'Asset Management a Luxemburg, així com de responsable global d'Asset Management, entre d'altres càrrecs executius. És expert en la gestió d'inversions. Anteriorment, havia prestat els seus serveis en una boutique especialitzada en inversions a Suïssa i, prèviament, havia ocupat el càrrec de directiu de la Tresoreria de Caixa Penedès i Caixa Catalunya.