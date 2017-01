Flexibilització dels requisits per a les autoritzacions de treball

No serà necessària una titulació o acreditar un any d’experiència de treball

El Govern va aprovar ahir flexibilitzar els requisits en matèria de formació i experiència a l’hora de poder contractar treballadors de la quota general provinents de països de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu o d’estats amb conveni amb el Principat. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va explicar que fins ara calia acreditar una titulació estatal o un mínim d’un any d’experiència per contractar un treballador procedent d’aquests països.

Un cop aprovada la modificació del reglament de la quota general, quan no es pugui acreditar una titulació de caràcter estatal o una experiència mínima d’un