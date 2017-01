França va tancar dimarts al migdia la carretera d’accés als vehicles de gran tonatge i sis xofers andorrans es van quedar ‘penjats’

La primera gran nevada de l’hivern ha provocat el primer maldecap als camioners andorrans que dimarts a la tarda circulaven per la carretera RN-22, l’accés al Principat des de França. Després que dos camions de gran tonatge (cap amb matrícula d’Andorra) quedessin encreuats a la carretera per no portar equipaments, les autoritats franceses van decidir pels volts de la una del migdia prohibir el trànsit als vehicles de més de 19 tones. Aquesta restricció va provocar que sis camions andorrans no poguessin continuar la ruta cap al Principat i es quedessin penjats a les cunetes d’aquesta carretera.

El gerent de l’Associació