Els demòcrates no tenen suficient majoria per aprovar que només es traspassin 54,6 milions i tots els grups de l’oposició ja han anunciat que s’hi oposaran

Les transferències comunals són un tema delicat, tan delicat que en el procés de desenvolupament constitucional va quedar enquadrat dins dels escassos temes que necessiten una majoria qualificada per ser modificats. Els ingressos de l’Estat van augmentant any a any i la llei estableix que els comuns han de rebre un 18% dels ingressos totals de l’Estat. Aplicant aquest percentatge aquest any haurien de percebre 63 milions d’euros, però l’executiu va pactar amb les administracions locals que les necessitats de l’Estat provocaven que el traspàs de diners es mantindria congelat en els 54,6 milions que s’estan traspassant en els últims