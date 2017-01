El president d’Ski Andorra remarca que si no els milloren les condicions per venir a treballar aquí pot ser que acabin faltant empleats

El president d’Ski Andorra, Joan Viladomat, avisa que els propers anys es podria aplicar un increment dels preus a les estacions d’esquí per poder millorar els salaris que cobren actualment els treballadors temporers. En el marc d’una jornada tècnica organitzada ahir per Ski Andorra, Viladomat va voler fer paleses les dificultats a què han de fer front els temporers que venen a treballar a les pistes del país, tant pel que fa als costos que els representa l’arribada, com als problemes per trobar allotjament.

