S'incorporen canvis al nou passaport biomètric per raons de seguretat

Incorporaran una impressió amb làser i color de la fotografia i un xip específic

Actualitzada 11/01/2017 a les 19:17

El consell de ministres ha aprovat avui el decret de modificació del reglament

del passaport ordinari per adaptar-lo a les característiques del nou passaport biomètric de tercera generació, amb el sistema SAC (Supplemental Access Control), que incorpora noves mesures de seguretat internacionals i que s’implementarà abans de finals del mes de gener.



D’acord amb la noves mesures de seguretat esmentades, els nous passaports

disposaran, a la pàgina on s’incorporen les dades personals i la fotografia, d’una

impressió amb làser i color sobre una base de policarbonat, que permet la gravació

de la imatge del titular en color, i que d’altra banda garanteix una millor

conservació de la pàgina, ara que la vigència dels passaports pot arribar a deu

anys. Aquesta pàgina també incorpora un xip i de dos zones, una d’inspecció visual

i una altra de lectura automàtica.



A més, el número de passaport variarà amb cada emissió d’un nou document per a

un mateix titular, i estarà format per la lletra majúscula “O” seguida de set xifres. No obstant això, considerant l’arrelament que té entre la ciutadania la tradicional

numeració del passaport andorrà associada a un número fix d’identificació de la

persona, s’ha optat per conservar aquest número, i en la pàgina de dades

d’identificació, passa a denominar-se “Número d’Identificació Personal”.



El nou passaport ordinari en la zona de lectura automàtica de dades personals

conserva el Número d’Identificació Administrativa (NIA) del titular constituït per 6

xifres i una lletra, conegut també per número de cens, amb la finalitat de facilitar

aquells tràmits en que és necessari acreditar-lo.



D’una manera general les diferents tècniques d’impressió utilitzades permeten jugar amb un entrellat de línies, colors, filigranes o marques d’aigua que per elles

mateixes constitueixen una garantia contra la falsificació. L’entrellat de línies

configuren imatges de símbols emblemàtics (l’escut i la bandera) i figures

simbòliques (la grandalla i l’isard) del país i també permeten remarcar la situació

del Principat d’Andorra sobre un fons que representa el mapa d’Europa.



A partir d’ara, a més, les fotografies per als passaports s’hauran de fer en la

cabina fotogràfica especial instal·lada a les dependències del servei de tràmits, a

la planta baixa de l’edifici administratiu del Govern, en el mateix moment que l’interessat presenti la sol·licitud o bé en les cabines instal·lades en els serveis

de tràmits dels set comuns i al Pas de la Casa. El tràmit també es podrà fer a

les diferents ambaixades d’Andorra a l’exterior.