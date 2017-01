La policia investiga els furts en dos domicilis de Canillo amb un botí de poc més de 1.000 euros

Actualitzada 11/01/2017 a les 06:53

Redacció Andorra la Vella

La policia està investigant dos robatoris a dos domicilis diferents de Canillo que es van perpetrar entre l’1 i el 3 de gener passats. El botí que s’haurien endut els lladres a penes superaria el miler d’euros, segons van assenyalar fonts del cos. Concretament, d’un dels habitatges s’haurien trobat a faltar uns 600 euros, i de l’altre, els diners furtats serien uns 500. També haurien desaparegut dels domicilis bijuteria, però d’escàs valor monetari. Segons va indicar la policia, no s’hauria entrat amb força en cap dels dos domicilis. El cos recorda que entre les recomanacions per evitar aquest tipus de delictes, una de les més importants és tancar la porta amb clau i no només de cop.

D’altra banda, els agents també estan investigant un petit incendi que es va produir al cementiri de Canillo entre el 23 i 24 de desembre i que hauria afectat set nínxols. La policia sospita que es tracta d’una bretolada, ja que les destrosses s’haurien produït després que algú calés foc a una decoració i unes flors properes.