La botiga Lopti-k rep el premi al millor aparador del país

Actualitzada 11/01/2017 a les 06:57

Redacció Andorra la Vella

El 19è concurs d’aparadors i ambientació de Nadal organitzat per la Cambra de Comerç va atorgar el premi al millor aparador del Principat a l’establiment Lopti-k, al carrer Bonaventura Armengol, d’Andorra la Vella, destacant la seva bona il·luminació, la gran composició, una decoració força tradicional i un resultat impactant. A més, el jurat va destacar la gran planificació i una estratègia de muntatge molt ben conceptualitzada.

D’acord amb les bases del concurs, amb el Nadal com a missatge fonamental, el jurat va considerar com a qualitats bàsiques l’originalitat, l’impacte comercial, la qualitat artística, la coherència de l’aparador envers la botiga i el respecte pel medi ambient.

Altres comerços també guardonats van ser el Santos Espais Interiors, al carrer Baixada del Molí, a la parròquia d’Andorra la Vella, guanyador del premi a l’originalitat. L’Opcions +, a l’avinguda Meritxell, al qual se li va atorgar el guardó a l’impacte comercial. I el Tessart, al carrer Dr. Nequi, també a la capital, es va endur el distintiu a la qualitat artística. També, els Grans Magatzems Pyrénées van rebre el guardó a la temàtica Poblet de Nadal.

En la categoria d’ambientació de Nadal el premi se’l va endur l’Hotel Esquí Plaza a Canillo i també l’Hotel Plaza d’Andorra la Vella.