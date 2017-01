Les dificultats perquè grans empreses del sector de luxe s’interessin per l’espai, porta a plantejar situar-hi el complex de joc

La zona d’atenció al client i d’oficines de l’operadora Andorra Telecom. Una de reservada per a un parc d’empreses tecnològiques. Un auditori, un espai museístic i un aparcament. I una gran àrea comercial de 2.500 metres quadrats: una quarta part del volum total de les 12 plantes que tindrà The Cloud, sense comptar amb el soterrani. El Govern, però, estudia donar un gir radical a la concepció del projecte i instal·lar-hi el casino, segons ha pogut saber el Diari. Les dificultats amb què es troben els responsables de l’edifici per aconseguir que grans empreses del sector de luxe mostrin interès