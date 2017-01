Es flexibilitzen els requisits per a les autoritzacions de treball

També s'ha acordat ampliar el contingent d'autoritzacions amb dues noves ocupacions, les de marmitó i peó de la construcció

El Consell de ministres ha aprovat avui una modificació del Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer. Una vegada més, s'han flexibilitzat els requisits de formació i experiència del treballadors de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o d’estats amb conveni amb el Principat. Així, quan no es pugui acreditar una titulació de caràcter estatal o una experiència mínima d’un any, es podrà contractar igualment el treballador si el Servei d’Ocupació conclou la idoneïtat de la persona sol·licitant per al lloc de treball en qüestió i l’empresari assumeix unes obligacions en matèria de formació de l'empleat.



D’altra banda, la modificació del reglament amplia el contingent aprovat el passat mes d’octubre per respondre a les necessitats dels sectors introduint dues noves professions: la de peó de la construcció i marmitó (rentaplats). El Govern va aprovar un contingent de 596 autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer per a les ocupacions que no es troben o que es troben amb dificultats al mercat de treball intern. Aquest contingent tenia en compte la millora de la situació socioeconòmica, però en els darrers mesos s’ha experimentat una disminució de les persones en situació de desocupació, i n’ha resultat que les empreses tenen dificultats per cobrir les seves necessitats de personal. És per això que ara s’amplia la quota en 64 places per a aquestes ocupacions.



Finalment, s’ha decidit que el salari mínim de les ocupacions professionals de recepcionista d’hotel i cambrer es reduirà en 100 euros i s'ha aprovat també una nova quota d’autoritzacions de residència i treball per compte propi, que contempla un total de 250 nous permisos.